В Новороссийске на подготовку к отопительному сезону выделят 400 млн рублей

Подготовку к осенне-зимнему периоду в Новороссийске обсудили с ресурсоснабжающими организациями. На капремонт тепловых сетей и оборудования в этом году будет направлено свыше 400 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«В Новороссийске более тысячи МКД с центральным отоплением, которые обслуживаются АО "АТЭК". В текущем году компания направит на капитальный ремонт тепловых сетей, оборудование котельных и ЦТП, зданий и сооружений свыше 400 млн рублей. Произведет капитальный ремонт 18 котлов, замену 2,38 км ветхих участков тепловых сетей и 900 единиц запорных арматур, а также техническое переоснащение 4,4 км магистральных тепловых сетей»,— пояснил господин Кравченко.

По его словам, гидравлические испытания пройдут в каждом многоквартирном доме (МКД) Новороссийска по графику единой теплоснабжающей организации. Также планирует провести опрессовку и промывку системы отопления в объектах социальной сферы.

Алена Воробьева