В Новороссийске выплатили компенсацию после атаки БПЛА 375 жителям

По состоянию на 22 мая компенсации за утрату имущества после массированной атаки украинскими беспилотниками получили 375 жителей Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 22 мая в администрацию Центрального внутригородского района обратились 308 человек, Восточного — 79, в администрацию Южного района поступило 89 обращений. Размер выплат пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, по решению мэра Новороссийска Андрея Кравченко, был увеличен на 50%.

«По состоянию на 22 мая финансовая помощь за утрату имущества выплачена 375 гражданам на общую сумму 7,4 млн руб. В размере 15 тыс. руб. — 375 гражданам, в размере 75 тыс. руб. – 20 гражданам, двум гражданам – в размере 150 тыс. руб.»,— уточнили в мэрии.

В результате массированной атаки киевского режима в ночь на 3 мая 2025 года в Новороссийске герое пострадали 231 квартира и два частных дома. Также при ночной атаке беспилотников в Новороссийске пострадала семья из четырех человек из Ростова-на-Дону.

Алена Воробьева