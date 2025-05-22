В Новороссийске «Терра-Н» построит новую емкость под размещение отходов

ООО «Терра-Н» начнет строительство новой емкости под размещение отходов 28 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Далее планируется модернизация сортировочного комплекса, создание линии компостирования, системы сбора и очистки фильтрата. Это позволит значительно уменьшить объемы мусора и сделать чище прилегающие территории»,— рассказал господин Кравченко.

Работы в рамках первого этапа завершатся к концу 2025 года. После реконструкции «Терра-Н» планирует перейти на круглосуточный режим работы. Ранее ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию мусорного полигона на горе Щелба. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра-Н» зарегистрировано в 2007 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. Также компания занимается сбором и обработкой сточных вод и неопасных отходов. В 2025 году мажоритарная доля (71,67%) оператора мусорного полигона в Новороссийске — ООО «Терра-Н» — перешла к Александру Чекрыгину. Врио руководителя общества указан Евгений Миценко.

Алена Воробьева