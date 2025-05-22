В Новороссийске увеличат количество мусоровозов в летний сезон

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новороссийске приступит к работе в летний период после утверждения тарифа на оказание услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«С потоком гостей в Новороссийск ожидаемо возрастет количество отходов, требующих своевременной утилизации. Детально рассматриваем вопрос обеспечения санитарного порядка в городе-героя в летний сезон. Учитывая прошлые недочеты, разработана дорожная карта, включающая выполнение первостепенных задач: увеличение числа мусоровозов и специализированной техники, изменение ежедневных городских и сельских маршрутов»,— рассказал господин Кравченко.

По его словам, на сегодняшний день новый регоператор уже приобрел 22 мусороуборочные машины. Планируется закупка 40 единиц техники. Работа мусорного полигона увеличена на два часа. Разработан и утвержден новый проект его реконструкции.

Алена Воробьева