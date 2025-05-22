В Геленджике на компенсацию вырубки краснокнижных растений выделят 47 млн рублей

АО «Россети Кубань» выделят 47 млн руб. на компенсационные мероприятия в Геленджике вследствие вырубки зеленных насаждений, занесенных в Красную книгу России и Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Рубка растений была необходима для реконструкции воздушных линий электропередач Геленджик – Дивноморская и Геленджик – Прасковеевка ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая.

Подрядчику предстоит выполнить компенсационные мероприятия за 165 дней с момента подписания контракта.

В общей сложности вырубить или пересадить планируют 2 743 краснокнижных объекта: сносу подлежат почти 2,4 тыс. пицундских сосен (55 аварийных, 528 пересадят), пять сосен Палласа (один из объектов аварийный), 328 можжевельников колючих (83 аварийных, 146 пересадят) и один можжевельник вонючий. Также пересадят 14 чистецов критских, 12 асфоделин желтых и шесть пионов кавказских.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство второй очереди терренкура Маркотх выделят 54 млн руб. Согласно контракту, проект реализуют в 2025 году в три этапа. Первый планируют завершить до 31 июля, второй – до 30 сентября, а третий – до 30 декабря.