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Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Новороссийска Андрея Кравченко

В Новороссийске зафиксировали звонки и сообщения мошенников от имени главы города-героя Андрея Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Злоумышленники рассылают сообщения руководителям предприятий и учреждений в различных мессенджерах. К мошеннической схеме привлекли искусственный интеллект: с помощью программы удалось подделать голос мэра Новороссийска.

В администрации города-героя жителей попросили быть внимательнее и направлять жалобы на фейковые аккаунты.

Саркис Айвазян

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