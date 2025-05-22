Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Новороссийска Андрея Кравченко

В Новороссийске зафиксировали звонки и сообщения мошенников от имени главы города-героя Андрея Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Злоумышленники рассылают сообщения руководителям предприятий и учреждений в различных мессенджерах. К мошеннической схеме привлекли искусственный интеллект: с помощью программы удалось подделать голос мэра Новороссийска.

В администрации города-героя жителей попросили быть внимательнее и направлять жалобы на фейковые аккаунты.