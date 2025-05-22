В Новороссийске алиментщик потерял квартиру в уплату долга в 1,2 млн рублей

В Новороссийске местный житель накопил долг по алиментам в сумме 1,2 млн руб. После привлечения к уголовной ответственности ему пришлось передать взыскателю собственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Исполнительное производство было возбуждено на основании судебного приказа о взыскании алиментов. Алиментщик регулярно пропускал выплаты, либо переводил средства не в полном размере (около 6 тыс. руб.). Взыскание средств усложняло отсутствие у мужчины официального места работы.

В сентябре 2024 года жителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.45.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), обвиняемому назначили наказание в виде 10 суток ареста. Более того, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Исполнительное производство окончено после добровольного решения должника о передаче в собственность взыскателю квартиры в уплату долга в 1,2 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске с алиментщика взыскали 1,5 млн руб. в пользу ребенка-инвалида.