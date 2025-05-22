«Черноморец» не обращался в краевой Минспорт по лицензированию стадиона «Кубань»

Новороссийский «Черноморец» не обращался в Минспорт Краснодарского края по факту лицензирования стадиона «Кубань» для выхода в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил начальник отдела развития спорта высших достижений краевого Минспорта Максим Веретельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Ранее о возможной заявке «Черноморцем» стадиона «Кубань» сообщил «РБ Спорт». Новороссийский клуб должен заявить домашнюю арену в РФС до 23 мая.

«"Черноморец" не обращался к нам по стадиону "Кубани". У нас такой информации нет, но у каждого есть право общаться. Но для того, чтобы его лицензировать, нужны условия. "Кубань" пока по этому не подходит»,– сообщил господин Веретельник.

Сейчас «Черноморец» идет на третьем месте в ФНЛ и уже обеспечил себе место в стыковых матчах. Второй слот в стыковые матчи может забрать еще один клуб из Краснодарского края – «Сочи».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в РФС есть практика выдачи временных лицензий при условии предоставления документов к конкретной дате. Но сама дата не должны быть позднее первого июля, когда в РФС определяют состав участников в Первой лиге и в РПЛ.