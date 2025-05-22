«Черноморец» может заявить стадион в Краснодаре для участия в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» может заявить стадион в Краснодаре для выхода в российскую Премьер-лигу. По данным «РБ Спорт», речь, вероятнее всего, идет о стадионе «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Футбольный клуб из Новороссийска должен был заявить стадион в РФС до 23 мая. Родная арена «Черноморца» — стадион «Центральный» – не проходит по регламенту.

Новороссийский клуб пытался договориться с «Сочи» и «Краснодаром» об использовании их стадионов в качестве домашней арены. «Фишт» разрешили заявить только в качестве резервного стадиона, а «Краснодар» предложил предоставить стадион академии, но его вместимость не соответствует требуемым критериям.

Сейчас «Черноморец» идет на третьем месте в ФНЛ и уже обеспечил себе место в стыковых матчах, при этом клуб все еще может выйти в РПЛ со второй строчки. Второй слот в стыковые матчи может забрать еще один клуб из Краснодарского края – «Сочи».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в РФС есть практика выдачи временных лицензий при условии предоставления документов к конкретной дате. Но сама дата не должны быть позднее первого июля, когда в РФС определяют состав участников в Первой лиге и в РПЛ.

В Новороссийске приступили к замене освещения на стадионе «Центральный». В клубе подчеркнули, что это лишь первый из предстоящих этапов работ по приведению стадиона к соответствию первой категории для лицензирования в РПЛ.

Еще одна проблема стадиона - безопасность. Чтобы стадион мог использоваться для игр РПЛ, ему потребуется реконструкция входных групп, доработка всего периметра и закупка видеокамер.