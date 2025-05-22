Рауфе Рахимовой отказали в жалобе на решение мирового суда по факту побоев

Кировский райсуд Уфы оставил без изменений постановление мирового судьи того же суда о признании издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой виновной в нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) блогеру Арслану Нигаматьянову. В апреле госпоже Рахимовой назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Рауфа Рахимова вину не признала. В суде она заявила, что сожалеет о случившемся, но умысла на побои у нее не было. Конфликт, отметила она, произошедший в феврале, спровоцировал сам блогер, а она «защищалась от его преследований».

Ранее Рауфу Рахимову признали виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и распространении информации, выражающей неуважение и негативное отношение к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 60 тыс. руб. Госпожа Рахимова не признала вину. По ее словам, административные дела связаны с критикой «Пруфов» в адрес республиканской власти.

Венера Хисамова