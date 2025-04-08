ВС Башкирии оставил в силе штраф Рауфе Рахимовой

Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф в размере 30 тыс. руб. издателю портала «Пруфы» и племяннице экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфе Рахимовой. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Ильнур Салимьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова и адвокат Ильнур Салимьянов в коридоре суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В феврале Кировский райсуд Уфы привлек госпожу Рахимову к ответственности за распространение информации, выражающей неуважение и негативное отношение к органам государственной власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Поводом для этого послужила видеозапись, на которой Рауфа Рахимова, в частности, раскритиковала экс-советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за негативные высказывания в сторону противников промышленной разработки шихана Куштау.

Рауфа Рахимова вину не признала.

Защита медиа-менеджера подаст кассационную жалобу.

Олег Вахитов