Глава района Курской области пострадал при атаке дрона

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травмы в результате атаки беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что связь с главой района пока отсутствует. «Успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки,— сообщил господин Хинштейн.— Сейчас уже находится в больнице».

По словам губернатора, это уже четвертая атака, под которую попадает чиновник. В марте он «был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям». Глава области высказал мнение, что пострадавший «достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента». Он добавил, что господин Волобуев был участником встречи с Владимиром Путиным во время его приезда в регион.

Подробнее о поездке Владимира Путина — в материале «Ъ» «Собиратели земель Курских».