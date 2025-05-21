Главные новости за 21 мая. Новороссийск
Пожарная охрана выехала на мусорный полигон в Новороссийске.
В морском порту Новороссийска запретили к ввозу 24 т апельсинов из Египта.
Доходы отеля Hilton Garden Inn Novorossiysk в 2024 году выросли в шесть раз.
В Новороссийске с начала года заблокировали 1 тыс. аккаунтов пользователей СИМ.
Из-за аварийных работ по замене запорной арматуры в Новороссийске без водоснабжения временно остались около 1,5 тыс. человек.
В Новороссийске за вымогательство предстанет перед судом местный житель.
В Анапе приостановили работу рынка по решению суда.
«Черноморец» при выходе в РПЛ должен определиться с домашней ареной до пятницы.
В Новороссийске откроют четыре новых ресторана Аркадия Новикова.
В Анапе сократили группу по очистке пляжей на фоне снижения выбросов.