Главные новости за 21 мая. Новороссийск

Пожарная охрана выехала на мусорный полигон в Новороссийске.

В морском порту Новороссийска запретили к ввозу 24 т апельсинов из Египта.

Доходы отеля Hilton Garden Inn Novorossiysk в 2024 году выросли в шесть раз.

В Новороссийске с начала года заблокировали 1 тыс. аккаунтов пользователей СИМ.

Из-за аварийных работ по замене запорной арматуры в Новороссийске без водоснабжения временно остались около 1,5 тыс. человек.

В Новороссийске за вымогательство предстанет перед судом местный житель.

В Анапе приостановили работу рынка по решению суда.

«Черноморец» при выходе в РПЛ должен определиться с домашней ареной до пятницы.

В Новороссийске откроют четыре новых ресторана Аркадия Новикова.

В Анапе сократили группу по очистке пляжей на фоне снижения выбросов.