В Новороссийске с начала года заблокировали тысячу аккаунтов пользователей СИМ

Кикшеринговые компании с начала 2025 года заблокировали в Новороссийске свыше 1 тыс. аккаунтов нарушителей Правил использования прокатных самокатов. Об этом сообщили в управлении дорог Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«Компаниями разработана шкала штрафов за несоблюдение Правил использования прокатных самокатов, в том числе за езду в пьяном виде, за езду вдвоем, за не спешивание перед пешеходным переходом. За данные нарушения аккаунт пользователей блокируется. С начала года в блок занесено свыше 1000 человек»,— говорится в сообщении.

Анализ аварийности на дорогах и проведение компании «Мото – вело – СИМ» рассмотрела комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Было принято решение вызывать родителей несовершеннолетних водителей мототехники, велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) на заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

За апрель 2025 года в Новороссийске было оштрафовано 14 водителей электросамокатов. В 2024 году из 12 аварий с СИМ в восьми случаях виновниками ДТП стали водители средств индивидуальной мобильности.

Алена Воробьева