В Новороссийске за вымогательство предстанет перед судом местный житель

19-летний житель Новороссийска предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве. Фигурант потребовал от потерпевшего передать ему 120 тыс. руб. за нераспространение компрометирующих сведений. Часть денег ему перевели под угрозой применения насилия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство"»,— рассказали в полиции.

По данным следствия, из 120 тыс. руб. потерпевший перевел злоумышленнику 44 тыс. руб. на банковский счет. Еще 80 тыс. руб. обвиняемый потребовал передать ему наличными. На этой встрече он был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Алена Воробьева