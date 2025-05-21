В Новороссийске из-за аварийных работ без воды остались около 1,5 тысячи человек

Из-за аварийных работ по замене запорной арматуры в Новороссийске без водоснабжения временно остались около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы стартовали в 10:00 и ведутся на ул. Проспект Ленина, 91. Технологическое отключение подачи воды коснется зон №27 и 3. Ориентировочное время завершения аварийных работ – 17:00.

Без водоснабжения остались ул. Дзержинского, Проспект Ленина и Десантников. Кроме того, аварийные работы оставят без воды школу № 10 и детские сады № 12, 9, 62 и 7.

На время работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончанию водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на Сухумском шоссе. Буро-взрывные работы проведут 21 мая в период с 13:00 до 17:00 в карьере «Октябрь».