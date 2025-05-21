В Анапе приостановили работу рынка по решению суда

Судебные приставы Анапского городского отдела приостановили коммерческую деятельность рынка на в проезде Солдатских матерей в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Администрация Анапы обратилась в суд с иском о признании восьми объектов самовольными постройками, которые нужно демонтировать их. На площади 4,7 тыс. кв. м расположены свыше 70 точек реализации.

«На основании исполнительного листа торговля на рынке полностью приостановлена»,— говорится в сообщении.

Решение о запрете использования коммерческой деятельности на городском рынке вынес Анапский городской суд. Это обеспечительная мера до вынесения окончательного решения суда.

Алена Воробьева