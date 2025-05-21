В Анапе сократили группу по очистке пляжей на фоне снижения выбросов

В Анапе из-за снижения количества выбросов нефтепродуктов на побережье сократили численность группы, занимающейся очисткой пляжа. С 19 мая задействуют 6 муниципалитетов по 10 человек от каждого, ротация будет происходить еженедельно. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Решение о сокращении группы по очистке пляжей приняли на фоне снижения выбросов: они стали происходить значительно реже и в минимальных количествах. Основную работу по очистке пляжей сейчас ведет спецтехника ООО «Курорты Анапы».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе перекрывают выезды на пляжи с целью предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей. Спецтехника делает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на пляж, бетонными блоками.