В Новороссийске откроют четыре новых ресторана Аркадия Новикова

Холдинг Family Garden и сеть Novikov Group летом 2025 года планируют открыть новые рестораны в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Об этом сообщил РБК Краснодар со ссылкой на директора по маркетингу и развитию ресторанного холдинга Family Garden Александра Кроитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Летом этого года сеть планирует открыть рестораны «PRO.Хинкали» в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Также в Новороссийске откроется три ресторана холдинга — «Сыроварня», «Южанин», «Сорренто». Все объекты будут открыты в течение трех месяцев на территории комплекса Аqua Mall.

По словам господина Кроитора, в среднем инвестиции в один ресторан оцениваются в 100-120 млн руб. Один из совместных проектов холдинга Family Garden и основателя Novikov Group, московского ресторатора Аркадия Новикова, ресторан «Южанин», уже открыт в Новороссийске.

Алена Воробьева