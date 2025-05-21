В Новороссийске откроют четыре новых ресторана Аркадия Новикова
Холдинг Family Garden и сеть Novikov Group летом 2025 года планируют открыть новые рестораны в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Об этом сообщил РБК Краснодар со ссылкой на директора по маркетингу и развитию ресторанного холдинга Family Garden Александра Кроитора.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Летом этого года сеть планирует открыть рестораны «PRO.Хинкали» в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Также в Новороссийске откроется три ресторана холдинга — «Сыроварня», «Южанин», «Сорренто». Все объекты будут открыты в течение трех месяцев на территории комплекса Аqua Mall.
По словам господина Кроитора, в среднем инвестиции в один ресторан оцениваются в 100-120 млн руб. Один из совместных проектов холдинга Family Garden и основателя Novikov Group, московского ресторатора Аркадия Новикова, ресторан «Южанин», уже открыт в Новороссийске.