Доходы отеля Hilton Garden Inn Novorossiysk в 2024 году выросли в шесть раз

Доходы новороссийского отеля Hilton Garden Inn Novorossiysk в 2024 году выросли более чем в 6 раз с 667 млн руб. до 4,47 млрд руб. Об этом «Ъ-Новороссийск» узнал из данных «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Компания ООО «Новосити» (Hilton Garden Inn Novorossiysk) зарегистрирована в 2001 году в Новороссийске. Руководитель — Александр Колесников, бенефициар – Анастасия Полушина. За 2024 год компания заработала 4,47 млрд руб., чистая прибыль составила 115,9 млн руб. (667 млн руб. и 216 млн руб. в 2023 году).

Hilton Garden Inn Novorossiysk распологает 130 номерами различных категорий, в компании ООО «Новосити» трудоустроены 110 человек.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Газпром» выставит на торги базу «Голубая волна» под Новороссийском. Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на электронной торговой площадке.