«Черноморец» при выходе в РПЛ должен определиться с домашней ареной до пятницы

Руководству новороссийского футбольного клуба «Черноморец» необходимо решить вопрос с региональным стадионом в случае выхода в премьерлигу в течение этой недели. Об этом «Матч ТВ» заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

По его словам, домашняя арена, соответствующая требованиям Российской премьер-лиге (РПЛ) необходима футбольной команде Новороссийска для получения лицензии для участия в матчах РПЛ в следующем сезоне.

«В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству "Черноморца". Мне кажется, это решаемый вопрос»,— рассказал господин Митрофанов.

Как объяснил господин Митрофанов, в Российском футбольном союзе есть практика выдачи временных лицензий при условии предоставления документов к конкретной дате. Но сама дата не должны быть позднее первого июля, когда в РФС определяют состав участников в Первой лиге и в РПЛ.

«Это теоретическая возможность. Я бы порекомендовал коллегам всё решить до пятницы»,— уточнил господин Митрофанов.

Ранее председатель наблюдательного совета ФК «Черноморец» Сергей Шишкарев заявил о переговорах с руководством Краснодарского края, РФС и РПЛ по вопросу домашней арены. Стадион «Центральный» в Новороссийске не соответствует стандартным критериям команды Российской премьер-лиги. Чтобы привести домашний стадион «Черноморца» в соответствие, нужно несколько месяцев. Пока здесь проводятся работы по замене освещения.

«Черноморец» с 61 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице МЕЛБЕТПервой Лиги. Команда сохраняет возможность прямого выхода в РПЛ.

Алена Воробьева