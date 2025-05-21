В морском порту Новороссийска запретили к ввозу 24 тонны апельсинов из Египта

Сотрудники Россельхознадзора запретили к ввозу в порту Новороссийска 24 т зараженных апельсинов из Египта. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

Карантинный фитосанитарный контроль выявил в партии свежих апельсинов объемом 24,9 т, поступившей из Египта в морской порт «Новороссийск», живую личинку карантинного для Российской Федерации объекта — средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied.).

«Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ "ВНИИКР",— говорится в сообщении.

Партия зараженных апельсинов запрещена к ввозу. Ранее в I квартале 2025 года в Новороссийске и других пунктах пропуска на Кубани сотрудниками Южного межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору было допущено к ввозу более 440 тыс. т цитрусовых. Общий объем запрещенной к ввозу продукции составил 6,8 тыс. т.

Алена Воробьева