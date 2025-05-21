Проходку второго тоннеля метро от площади Сенной начали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 21 мая запустили щит «Владимир» во втором тоннеле для строительства метрополитена на участке от площади Сенной до площади Свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Запуск тоннелепроходческого щита «Владимир» во второй перегонный тоннель от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 3 Запуск тоннелепроходческого щита «Владимир» во второй перегонный тоннель от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проходку первого тоннеля завершили в феврале, теперь 80-метровый тоннелепроходческий комплекс перевезли обратно в стартовый котлован. На глубине от 13 до 25 м ему предстоит пройти 1,5 км, уложив 1072 кольца высокоточной обделки, в условиях сложных грунтов.

Как писал «Ъ-Приволжье», пока вместо трех запланированных щитов генподрядчик «Моспроект-3» запустил только один. Срок завершения строительства станций «Оперный театр» и «Сенная» перенесен с конца 2025 на конец 2026 года.

Галина Шамберина