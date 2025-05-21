Проходку второго тоннеля метро от площади Сенной начали в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 21 мая запустили щит «Владимир» во втором тоннеле для строительства метрополитена на участке от площади Сенной до площади Свободы.
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Проходку первого тоннеля завершили в феврале, теперь 80-метровый тоннелепроходческий комплекс перевезли обратно в стартовый котлован. На глубине от 13 до 25 м ему предстоит пройти 1,5 км, уложив 1072 кольца высокоточной обделки, в условиях сложных грунтов.
Как писал «Ъ-Приволжье», пока вместо трех запланированных щитов генподрядчик «Моспроект-3» запустил только один. Срок завершения строительства станций «Оперный театр» и «Сенная» перенесен с конца 2025 на конец 2026 года.