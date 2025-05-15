Щит «Владимир» подготовили к прокладке второго тоннеля метро от Сенной площади

Проходческий щит «Владимир» подготовили к прокладке левого тоннеля метро от площади Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Комплекс собрали повторно после сооружения правого тоннеля, теперь ему предстоит пройти 1,5 км под историческим центром города, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тоннелепроходческий щит «Владимир» на стройплощадке нижегородского метро

Фото: ГУММиД Тоннелепроходческий щит «Владимир» на стройплощадке нижегородского метро

Фото: ГУММиД

По его словам, метростроевцы набирают темп: «За последний месяц провели большой комплекс работ — от демонтажа оборудования из готового правого тоннеля до полной сборки щита на Сенной для проходки нового тоннеля». В стартовом котловане уже начались пусконаладочные работы.

Как писал «Ъ-Приволжье», прокладку правого тоннеля «Владимир» закончил в марте. В середине апреля его извлекли из котлована и отправили к месту нового старта. Сам тоннель достроили 12 мая.

Елена Ковалева