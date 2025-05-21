Робот Optimus от Tesla теперь помогает по домашнему хозяйству

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск похвалился в соцсети X новыми умениями робота Optimus. На опубликованном видео робот занимается домашними делами по заданным инструкциям: гладит, пылесосит пол, помешивает ложкой содержимое кастрюли, выбрасывает мусор и убирает со стола с помощью щетки и совка.

«Я не просто танцую весь день»,— написано от лица Optimus в его аккаунте в X. «Самый большой продукт из когда-либо созданных»,— прокомментировал достижения робота в своем аккаунте господин Маск.

Отвечающий за разработку Optimus Милан Ковач уточнил, что теперь одна из задач — заставить робота учиться прямо по интернет-роликам, на которых люди выполняют домашние обязанности. Это поможет улучшить его производительность.

Илон Маск в январе 2022 года назвал создание человекоподобного робота приоритетом для разработчиков компании. Весной 2023 года был представлен андроид Optimus Gen 1. В декабре того же года Tesla показала человекоподобного робота Optimus 2.