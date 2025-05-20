ЕК увязала вступление санкций против РФ в силу с ходом переговоров по Украине

Дата вступления в силу 17-го пакета санкций Евросоюза против России зависит от хода прямых переговоров РФ с Украиной. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

«Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров»,— сказала Паула Пинью на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). «В предложении для утверждения на Совете ЕС сегодня, что касается даты вступления в силу, как я сказала, предусмотрено, что она будет зависеть от прогресса»,— уточнила она.

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций сегодня на встрече в Брюсселе. Ограничения коснулись 189 судов, которые Европа считает частью так называемого теневого флота, 75 физических и юридических лиц. Санкционный пакет уже опубликован в Официальном журнале ЕС. Как правило, ограничения вступают в силу после этого.

Лусине Баласян