МИД Литвы подал иск против Белоруссии в Международный суд ООН

Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска по миграционному вопросу. Власти Литвы заявляют, что белорусские власти стоят за организацией «масштабного ввоза мигрантов в Литву». Литовская сторона требует от Белоруссии компенсировать ущерб, включая затраты на строительство погранзаграждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Замжицкая, Коммерсантъ Фото: Мария Замжицкая, Коммерсантъ

«С 2021 года Беларусь использует миграцию как оружие против Литвы и ЕС. Сегодня Литва подала иск против Беларуси в Международный суд ООН в связи с миграционным кризисом, спровоцированным режимом (Александра.— "Ъ") Лукашенко в нарушение международного права»,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Литвы, опубликованном в соцсети X.

«Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с протоколом ООН о незаконном ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху»,— заявили в правительстве Литвы. Там также потребовали «полную компенсацию ущерба, включая затраты на строительство пограничного заграждения».

В 2021 году власти Литвы, Латвии и Польши сообщали о росте количества задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. В странах Балтии утверждали, что ввоз мигрантов организован белорусской стороной. Минск категорически отрицал обвинения.

Анастасия Домбицкая