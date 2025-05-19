Главные новости к утру 19 мая

По данным «Ъ», правительственная комиссия поддержала перенос 14 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт. Причиной остаются задержки поставок оборудования, в связи с чем штрафы для генерирующих компаний не предусмотрены.

Проевропейский кандидат мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии с 53,62% голосов. Всего он набрал 6,1 млн голосов.

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х заявил, что этой весной к нему обратился глава французской разведки Николя Лернер с просьбой ограничить каналы консервативных румынских политиков.

Кузбасские угледобывающие предприятия наращивают поставки на экспорт в направлении порта Тамань: в апреле показатель увеличился в 2,5 раза относительно марта и в 2,3 раза в годовом выражении. Рост связывают со стабильным спросом со стороны Индии, вероятным решением проблемы скопления порожних вагонов на подходах к южным портам, а также смещением поставок с восточного направления.

Участники СВО могут получить каждый десятый мандат на сентябрьских выборах в региональные и муниципальные парламенты. На такой результат, в частности, ориентируются в «Единой России».

Банк ПСБ подал заявление о банкротстве ГУП ЛНР «РТК "Востокуголь"», которое ранее управляло угольными шахтами в регионе, но не смогло вывести активы на уровень рентабельности. Шахты ГУПа в 2024 году были переданы в аренду инвесторам.

В 2024 году аудиторы заработали на консалтинговых и аудиторских услугах иностранным организациям почти вдвое меньше, чем по итогам предыдущего года. По словам участников рынка, это связано со сменой структуры собственников и редомициляцией компаний.

В апреле крупные банковские игроки показали увеличение доли кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в совокупном объеме выдач жилищных кредитов. При этом, по данным ЦБ, рост данной доли на всем рынке начался еще в марте и обусловлен увеличением доли выдач кредитов на готовые объекты ИЖС.

Индекс «Кинопоиска» показал снижение интереса зрителей к сериалам в майские праздники по сравнению с 2024 годом. Представители онлайн-кинотеатров, напротив, говорят о росте потребления контента.

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения наряду с машинами и пешеходами. Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничив максимальную скорость 25 км/ч. Для контроля за нарушениями введут обязательные номера и QR-коды на борту. На случай ДТП с роботами введут правила оформления происшествий и обязательное страхование на 500 тыс. руб.