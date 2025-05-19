Четвертый закон робототехники

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения наряду с машинами и пешеходами. Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничив максимальную скорость 25 км/ч. Для контроля за нарушениями введут обязательные номера и QR-коды на борту. На случай ДТП с роботами введут правила оформления происшествий и обязательное страхование на 500 тыс. руб. Это заложено в проекте нового экспериментального правового режима (ЭПР), который направил в Минэкономики «Яндекс». ЭПР в перспективе приведет к появлению роботов в 20 субъектах федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пешеходных переходах роботы-доставщики обязаны будут снижать скорость до минимальных 6 км/ч

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ На пешеходных переходах роботы-доставщики обязаны будут снижать скорость до минимальных 6 км/ч

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Минэкономики получило от «Яндекса» проект ЭПР рободоставки, рассказали “Ъ” в министерстве и подтвердили в компании. «ЭПР официально закрепит за роботами статус полноценных участников дорожного движения»,— сообщили в «Яндексе». «Минэкономразвития совместно с отраслевыми органами власти обеспечит правовое сопровождение проекта, чтобы инновации внедрялись безопасно и с учетом интересов всех участников рынка»,— заявил “Ъ” директор ведомственного департамента цифрового развития и экономики данных Владимир Волошин.

Первые роботы-доставщики (роверы) «Яндекса» появились в 2019 году в Сколково, сейчас устройства эксплуатируются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). Объем парка роботов компания не называет, по данным “Ъ”, речь идет о 150–160 устройствах в трех локациях. У других участников рынка роверов нет. К рободоставке, по данным «Яндекса», подключено более 580 ресторанов и других партнеров. По данным Минэкономики, в Москве роботы ежемесячно выполняют 30 тыс. доставок.

Механизм экспериментального правового режима был введен соответствующим федеральным законом и действует с 2021 года, позволяя в пилотном режиме апробировать технологии, отступая от соблюдения норм законодательства. Сейчас действует несколько ЭПР в области транспорта, включая испытания беспилотных грузовиков, трамваев, роботакси а также беспилотных авиационных систем.

Юридический статус роботов-доставщиков сейчас не урегулирован, это будет сделано в рамках ЭПР впервые. По сути, для роботов введут отдельные ПДД, следует из подготовленного «Яндексом» проекта (“Ъ” ознакомился с текстом). Они станут новыми участниками движения c «автоматизированной системой управления», при этом транспортным средством считаться не будут.

Роботам разрешат передвигаться внутри зданий, по обочинам или правому краю проезжей части, а также по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. На перекрестках устройства будут подчиняться сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Стоять роверам разрешат на тротуарах, в пешеходных зонах, в Москве — около «специальных конструкций» и местах, обозначенных разметкой для стоянки велосипедов или электросамокатов. Каждого робота оборудуют номерами (для считывания городскими камерами) и QR-кодом на борту, лидарами (для сканирования окружающего пространства на расстоянии не менее 30 м), а также фарами, красным фонарем и светоотражателями. Ограничение максимальной скорости — 25 км/ч, при движении по тротуару — 10 км/ч, при пересечении пешеходного перехода — 6 км/ч. Размер робота — не более 80 см в ширину и не более 110 см в длину, масса — не более 120 кг (без учета перевозимого груза).

В проекте ЭПР описывается и алгоритм действий в ДТП с участием роботов. Если в ходе происшествия есть вероятность, что был нанесен вред жизни и здоровью участников аварии, компания «незамедлительно» передаст через 112 информацию о происшествии и направит на место своего представителя, который должен прибыть в течение двух часов. Ответственность за причинение вреда будет нести «исполнительный орган» компании, а также (или) диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние робота. Если устройство по вине компании причинило ущерб здоровью или имуществу, пострадавший может претендовать на сумму до 500 тыс. руб.— для этого в рамках ЭПР вводится обязательное страхование, аналогичное ОСАГО. Если в ходе ДТП с участием ровера причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, экспериментальный правовой режим приостанавливается.

Если в аварии нет ущерба здоровью и жизни и другой участник аварии не имеет претензий к «Яндексу», место аварии разрешат покинуть без оформления документов и вызова ГИБДД. Пока что, как утверждает «Яндекс», с участием роверов не произошло ни одного случая с серьезным ущербом, было несколько мелких инцидентов (см. справку). При фиксации нарушения ПДД ответственность будет нести «Яндекс»: на компанию накладываются штрафы, предусмотренные КоАП. Встроенный в робота софт должен обеспечивать его принудительную остановку в ручном режиме при сбоях ПО. При технической неисправности компания обязывается в срок до двух часов эвакуировать устройство.

ЭПР необходим для масштабирования бизнеса рободоставки еще на 20 регионов, включая Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, Ростовскую и Московскую области, пояснили в «Яндексе». Субъекты федерации выбирались исходя из готовности инфраструктуры, тротуаров, переходов, устойчивой связи. «Создается юридическая основа для страхования, фиксации инцидентов и внедрения инфраструктуры,— рассказали в компании.— Это, в свою очередь, открывает путь к расширению сервиса рободоставки в крупнейших регионах, позволяя системно решать проблему дефицита курьеров». Из комментария Владимира Волошина следует, что Минэкономики не исключает и последующую «интеграцию» роверов в федеральное законодательство после отработки ЭПР. Речь может идти, в частности, о поправках к закону «О безопасности дорожного движения» и к ПДД.

Опрошенные “Ъ” эксперты по-разному отнеслись к инициативе «Яндекса». Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что масштабировать рободоставку еще рано — нужно продолжать пилот на ограниченной территории (желательно в районах с большим количеством офисов), собирая и анализируя статистику. «Нужны годы или минимум десятки месяцев, чтобы понять, совместимо ли движение пешеходов с этими роботами. Особенно с учетом того, что по тротуарам с недавних пор ездят еще и электросамокаты. Аварийность с ними ежегодно растет,— говорит эксперт.— Слишком много всякого у нас уже электрического на тротуарах, ширина которых ограничена всего 1,4 метра». Господин Соколов считает, что проблемы могут возникнуть, в частности, в городах с историческими достопримечательностями, привлекающими туристов — там будут создаваться пробки из роботов и людей: «Сейчас сложно представить все возможные варианты конфликтов». Научить роботов соблюдать правила проще, чем водителей и пешеходов, отмечает ведущий специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов, но инфраструктура во многих городах еще не готова к появлению таких участников движения: в Санкт-Петербурге, к примеру, очень узкие тротуары из-за исторической застройки, их не расширить.

Еще много юридических вопросов нужно урегулировать, прежде чем массово выпускать роботов на улицы городов, добавляет член Общественной палаты Александр Холодов. «К примеру, автомобиль — это источник повышенной опасности. Поэтому если даже пешеход совершает какую-то ошибку, то несет ответственность водитель,— напоминает эксперт.— А как быть с роботами? Если пешеход загляделся в телефон на ходу, споткнулся, упал, сломал роверу антенну, а сам разбил телефон, кто тут будет возмещать ущерб? Вот таких темных пятен быть не должно». Эксперт также напомнил, что в случае серьезных ДТП с пострадавшими или погибшими наступает уголовная ответственность, но для юрлиц она не предусмотрена и непонятно, кого наказывать в этом случае.

Иван Буранов