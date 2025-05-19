Кредиторы спускаются в шахты

Банк ПСБ подал заявление о банкротстве ГУП ЛНР «РТК "Востокуголь"», которое ранее управляло угольными шахтами в регионе, но не смогло вывести активы на уровень рентабельности. Шахты ГУПа в 2024 году были переданы в аренду инвесторам. Юристы отмечают, что в ходе банкротства договоры аренды могут быть расторгнуты, а эксперты указывают на высокие издержки добычи угля в ЛНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк ПСБ обратился в арбитражный суд ЛНР с заявлением о банкротстве ГУП ЛНР «РТК "Востокуголь"», управлявшего угольными шахтами в республике. Как говорится в определении суда от 16 мая, ПСБ просит ввести в отношении должника процедуру наблюдения, включить в реестр требований кредиторов требования в размере 212,07 млн руб., из которых 200,44 млн руб.— задолженность по основному долгу. Заседание по делу назначено на 4 июня. В ПСБ и РТК «Востокуголь» комментарии “Ъ” не предоставили.

РТК «Востокуголь» создана в 2020 году распоряжением правительства ЛНР для управления угольными шахтами региона. В 2022 году предприятия компании добыли более 3 млн тонн угля, сообщало Минтопэнерго ЛНР. Но работа ГУПа сталкивалась со сложностями. Глава ЛНР Леонид Пасечник говорил в конце 2022 года, что более половины шахтеров региона мобилизованы, предприятие не может выйти на уровень рентабельности и не способно выплачивать зарплаты. В 2024 году перспективные шахты и обеспечивающие их работу подразделения РТК «Востокуголь» переданы в аренду инвесторам: ООО «ТД "Донские угли"» и АО «ПГ "Родина"». До этого, следует из отчетности, ГУП «РТК "Востокуголь"» поставляло антрацит в РФ и на экспорт, а коксующийся уголь — металлургическим комбинатам ЛНР и ДНР.

В «Донских углях» и ПГ «Родина» на вопросы “Ъ” не ответили.

В связи с передачей шахт и обогатительных предприятий в аренду инвесторам добыча и продажа угля ГУПом сократились. В сочетании с другими факторами это привело к убытку в 3,15 млрд руб. за 2024 год, говорится в отчетности. Там уточняется, что перед ПСБ на конец 2024 года имеется непогашенная просроченная задолженность на 200,44 млн руб. Вторым кредитором указан КБ «МРБ Банк», долг перед которым — 59,4 млн руб.

Банкротство РТК «Востокуголь» может затронуть и договоры аренды шахт, считают юристы. Управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков говорит, что конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения договоров должника, включая аренду, если их сохранение приводит к уменьшению конкурсной массы или причиняет ущерб имуществу. В таком случае аренда расторгается через уведомление, а объекты возвращаются арендодателю, указывает он. Но, отмечает юрист, если управляющий признает договор аренды экономически целесообразным, тот может быть сохранен. Адвокат Forward Legal Евгений Зубков считает, что при банкротстве есть риск оспаривания договоров аренды по различным основаниям и отказа от договоров аренды внешним управляющим. А управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов полагает, что аренда продолжится до момента продажи шахт. «Отношениям аренды, если они были оформлены на рыночных условиях, ничего не угрожает»,— указывает он.

Адвокат Pen & Paper Денис Драгунов добавляет, что, учитывая местоположение должника и суд, который будет рассматривать дело о банкротстве, возможно увеличение сроков рассмотрения, а также возникновение иных сложностей. В целом, отмечает господин Драгунов, происходящее вокруг должника должно рассматриваться с учетом обстановки на территории его деятельности.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов рассказывает, что за прошлый год в ЛНР было добыто 18 млн тонн угля, в основном это энергетические угли высокой жирности и антрациты. Но, указывает он, производственные издержки в регионе крайне высокие — 5–7 тыс. руб. на тонну, что делает эти угли нерентабельными не только для экспорта, но и для реализации на внутреннем рынке. РБК в конце апреля сообщал, что арендаторы угольных шахт в ЛНР и ДНР из-за нерентабельности намерены вернуть часть активов для дальнейшей ликвидации.

По мнению господина Худалова, вероятным решением была бы консервация шахт, так как многие из них расположены в непосредственной близости к населенным пунктам. Как отмечает эксперт, с учетом проекта работы на одном объекте могут обойтись в 20–100 млн руб. и их предпочтительнее было бы провести за счет государства, чтобы избежать банкротства шахт.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова