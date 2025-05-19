Сериалы широкого жанра

Индекс «Кинопоиска» показал снижение интереса зрителей к сериалам в майские праздники по сравнению с 2024 г. Представители онлайн-кинотеатров, напротив, говорят о росте потребления контента. Интерес зрителей вызвали продолжения известных франшиз, азиатские проекты и новые военные драмы.

“Ъ” ознакомился с данными «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) с 28 апреля по 11 мая. Из них следует, что сериалы за майские праздники набрали 21,5 тыс. баллов интереса против 26,7 тыс. за аналогичный период прошлого года (29 апреля — 12 мая), что свидетельствует о снижении интереса пользователей к контенту в целом. Число баллов зависит от того, как часто зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах. Используются данные «Яндекса», в том числе «Поиска» и «Яндекс Браузера», а также Google. В месяц в индексе учитывается около 250 млн заходов.

Большую часть топ-10 по интересу зрителей за период заняли азиатские проекты. Лидер «Индекса» — аниме «Монолог фармацевта» (Япония; 393 балла), на четвертом месте проект «Слабый герой» (Южная Корея; 218 баллов). Также в топ-10 представлены азиатская анимация в лице «Поднятия уровня в одиночку» (седьмая строчка; Япония; 166 баллов) и «Ван-Пис» (десятое место; Япония; 153 балла).

Российские проекты заняли второе место по интересу в рейтинге. В преддверии 9 Мая в топ-10 попали только два сериала на военную тематику: проект от онлайн-кинотеатра Premier «Таганрог» (шестое место; 213 баллов) и детектив «По законам военного времени» (девятое место; 157 баллов). В топ-10 также представлен сериал «Сваты», который набрал с 28 апреля по 11 мая 163 балла интереса, и продолжение франшизы «Универ» (218 баллов). Также в лидерах «Индекса» есть проекты «Одни из нас» (Канада, США; 341 балл) и «Гангстерленд» (Великобритания, США; 293 балла).

В целом зрители предпочитают известные сериальные франшизы кинопремьерам телеканалов и онлайн-кинотеатров, следует из данных «Индекса». Тренд длился на протяжении всего прошлого года и продолжается в этом. Параллельно онлайн-кинотеатры сократили число оригинальных проектов в первом квартале на 40%, до 24 премьер (см. “Ъ” от 4 апреля). Среди наиболее популярных сериалов — «Таганрог» (стартовал 3 мая) и «Нюрнбергская история» (9 мая) от Premier («Газпром-медиа Холдинг») и «Солдатская мать» (1 мая) от Kion.

В Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) отметили рост потребления контента за период год к году: «Флагманские военные сериалы в 2025 году у нас смотрели примерно в 1,4 раза больше, чем в прошлом». Так, в топ-10 просмотров первые три строчки занимают военно-исторические премьеры — «Операция "Карпаты-2"», «Смерш-3», «Рослый».

Kion к 9 Мая выпустил два оригинальных проекта — сериал «Солдатская мать» и полнометражный фильм «Почтарь», цифровая премьера которого состоялась 8 мая. Первый, по данным онлайн-кинотеатра, возглавил топы просмотров во многих регионах среди подписчиков стриминга.

Онлайн-кинотеатр Premier и видеосервис RuTube, в свою очередь, выпустили сериал «Таганрог» о донском подполье в годы в Великой Отечественной войны. На стриминге проект вошел в топ-3 по числу просмотров на сервисе, его уже посмотрела четверть подписчиков онлайн-кинотеатра, заверяют в компании. Также платформы выпустили 9 Мая документальный сериал «Непокоренные» о городах-героях и мини-проект «Нюрнбергская история». Все вышеперечисленные участники рынка не предоставили абсолютных данных по просмотрам контента. В «Кинопоиске» не ответили “Ъ”, в «Иви» отказались от комментариев.

Юлия Юрасова