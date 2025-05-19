Тамань закоксовалась

Кузбасские угледобывающие предприятия наращивают поставки на экспорт в направлении порта Тамань: в апреле показатель увеличился в 2,5 раза относительно марта и в 2,3 раза в годовом выражении. Рост связывают со стабильным спросом со стороны Индии, вероятным решением проблемы скопления порожних вагонов на подходах к южным портам, а также смещением поставок с восточного направления. Но тренд вряд ли станет устойчивым в условиях низких цен и увеличения конкуренции для российского коксующегося угля на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перевозки коксующегося угля из Кузбасса в направлении порта Тамань в апреле выросли почти в 2,5 раза к марту и в 2,3 раза год к году, до 396,3 тыс. тонн, говорится в обзоре NEFT Research. Тамань стала самым быстрорастущим направлением поставок для кузбасского металлургического угля, а также оказалась единственным портом, который показал прирост поставок в сегменте и в месячном, и в годовом сравнении, следует из обзора.

Относительно марта существенный рост показали также поставки новосибирского коксующегося угля в порт Усть-Луга — примерно в 2,4 раза, до 301 тыс. тонн, и в порт Восточный — на 32,3%, до 153,6 тыс. тонн. Год к году наибольшую динамику показала перевозка коксующегося угля из Якутии в порт Ванино — в 2,9 раз, до 269,4 тыс. тонн.

Рост экспорта коксующегося угля через южные порты РФ связан со стабильным спросом со стороны Индии — ключевого направления поставок, говорит директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов. Этому также могло способствовать решение проблемы накопления порожних вагонов на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, продолжает он. Ранее, отмечает господин Соколов, респонденты ЦЦИ сообщали об отказах в приеме порожних полувагонов к перевозке по сети ОАО РЖД после выгрузки в южных портах. Эксперт по транспортной логистике Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина добавляет, что коксующийся уголь уходит с восточного направления, что дает собственникам разрезов увеличить поставки на Восток низкодоходного энергетического угля, для которого логистика юга при текущих ценах нерентабельная и неудобная, так как этот уголь в основном идет в Китай.

Апрельские темпы роста поставок металлургического угля в Тамань сохранятся надолго. «США создают конкуренцию российскому металлургическому углю на рынках Индии и Индонезии, так как на фоне торговой войны с Китаем американские производители вынуждены искать альтернативы»,— поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Поддержку перевалке коксующегося угля в этом направлении могут оказать либо скидки, либо рост цен, чего в ближайшей перспективе не ожидается, уверен эксперт. Не видят позитивных трендов на рынке и сами порты. В ОТЭКО (оператор терминала в Тамани) “Ъ” сообщили, что рынок очень низкий и по энергетическим, и по коксующимся углям. «Роста не фиксируем»,— добавили там.

По данным NEFT Research, к 9 мая цены на российский коксующийся уголь в зависимости от порта находились в диапазоне $128,6–205 за тонну. С начала года котировки снизились на 3–13%, относительно мая 2024 года — на 21–33,5%. Расчетный нетбэк экспорта коксующегося угля на базисе FOB Азово-Черноморский бассейн аналитики оценивают в 3,14 тыс. руб. за тонну, FOB Финский залив — 3,23 тыс. руб. за тонну, FOB Дальний Восток — 2,51 тыс. руб. за тонну. Первые два показателя неделя к неделе снизились на 4,3% и 2,9%, а доходность экспорта через дальневосточные порты увеличилась на 10,3% благодаря снижению тарифа на перевалку, говорится в обзоре NEFT Research.

По прогнозам экспертов, мировые котировки коксующегося угля будут под давлением. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что, хотя Индия наращивает производство стали, текущий рост спроса на коксующийся уголь в стране скорее связан с авариями на ряде австралийских угольных предприятий в последнее время. В Китае, продолжает он, внутренние цены на коксующийся уголь остаются ниже экспортной альтернативы, при этом растут поставки сырья в КНР из Монголии. «Кроме того, учитывая новые договоренности США и Китая по снижению пошлин, можно предположить увеличение поставок американского коксующегося угля на китайский спотовый рынок»,— указывает аналитик.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина