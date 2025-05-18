FT: Orano может продать свои урановые активы в Нигере России или Китаю

Французский государственный атомный гигант Orano хочет продать свои урановые активы в Нигере, контроль над которыми усложнился после разрыва отношений между двумя странами. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на несколько осведомленных источников. Среди потенциальных покупателей, по данным источников, компании из России и Китая, а также кипрская компания Curzon Uranium.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

У Orano в Нигере три урановых шахты, которые она разрабатывала совместно с местными госкомпаниями. Однако после военного переворота в 2023 году компания практически не имеет возможности вести там работы. Новые власти Нигера начали сворачивать отношения со странами Запада, в том числе с Францией. С января 2024 года посольство Франции в Нигере закрыто. В июне 2024 года власти Нигера отобрали у Orano лицензию на добычу в одной из шахт. А в декабре 2024 года они же взяли под свой полный контроль шахту, в которой Orano принадлежало 63%, а остальные 37% — правительству Нигера. Компания готовит в связи с этим несколько арбитражных исков.

Процесс продажи активов в такой ситуации, как пишет FT, сопряжен со значительными рисками для французской стороны. В самой Orano изданию сообщили лишь, что «несколько сторон выразили интерес к добывающим активам компании в Нигере и могут, если захотят, сделать свои предложения». Как отмечает FT, уход Orano из Нигера станет очередным подтверждением сокращения влияния Франции в регионе.

Алена Миклашевская