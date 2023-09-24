Франция выведет войска из Нигера и отзовет посла в республике

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что к концу года страна выведет свои войска из Нигера, где произошел военный переворот. Также Франция отзывает своего посла в республике Сильвена Итте.

«Франция решила вернуть своего посла, и в ближайшие часы он и несколько дипломатов вернутся во Францию. И мы положим конец нашему военному сотрудничеству с властями Нигера»,— сказал президент в эфире телеканала France-2 (цитата по AP).

26 августа организаторы мятежа в Нигере потребовали от Сильвена Итте покинуть страну, поскольку он отказался встретиться с назначенным военными министром иностранных дел Нигера. Власти Франции не стали отзывать посла, после чего мятежники лишили его дипломатического иммунитета.

30 августа организаторы мятежа в Нигере объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией. Национальный совет по защите отечества, созданный совершившими переворот в Нигере военными, требовал вывода французских войск из страны до 3 сентября.

В Нигере дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных. 10 сентября Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не признает власть мятежников в Нигере и согласится вывести свои войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума.

Лусине Баласян