Путин: у РФ есть силы и средства, чтобы довести СВО до логического завершения

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть необходимые силы и средства, чтобы довести начатую в 2022 году спецоперацию на Украине до «логического завершения». Он уточнил, что это можно сделать с «нужным для России результатом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной»,— сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Киев обменяются условиями завершения конфликта. Их содержание представитель Кремля раскрывать не стал.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».