Главные новости за 16 мая. Новороссийск
В Новороссийске устраняют последствия аварии на магистральном водоводе.
При прорыве водовода на улице Пограничной в Новороссийске подтопило частный дом.
Над акваторией Черного моря сбили 43 беспилотника.
Каспийский трубопроводный консорциум вывели из-под санкций.
В Новороссийске планируют изъять землю и гаражи для строительства инфраструктуры.
«Новоросцемент» поставляет 3,7 тыс. т цемента для строительства дорог Кубани.
На побережье Анапы приступили к сносу 20 самовольных гостиниц.
В Новороссийске закроют проезд на улице Стартовой 19 и 20 мая.
Водолазы провели более 5,5 тыс. спусков для сбора мазута в Черном море.
В Новороссийске из-за аварии на водоводе ограничат подачу воды вечером 16 мая.