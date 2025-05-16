Главные новости за 16 мая. Новороссийск

В Новороссийске устраняют последствия аварии на магистральном водоводе.

При прорыве водовода на улице Пограничной в Новороссийске подтопило частный дом.

Над акваторией Черного моря сбили 43 беспилотника.

Каспийский трубопроводный консорциум вывели из-под санкций.

В Новороссийске планируют изъять землю и гаражи для строительства инфраструктуры.

«Новоросцемент» поставляет 3,7 тыс. т цемента для строительства дорог Кубани.

На побережье Анапы приступили к сносу 20 самовольных гостиниц.

В Новороссийске закроют проезд на улице Стартовой 19 и 20 мая.

Водолазы провели более 5,5 тыс. спусков для сбора мазута в Черном море.

В Новороссийске из-за аварии на водоводе ограничат подачу воды вечером 16 мая.