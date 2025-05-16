На побережье Анапы приступили к сносу 20 самовольных гостиниц

В Анапе 16 мая приступили к сносу 20 одноэтажных гостевых домов. Решение о демонтаже принято городским судом в соответствии с иском администрации курорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Строения отключили от коммуникаций, входы опечатаны. Семь должников должны были снести самовольные постройки за свой счет, однако не выполнили свои обязательства перед судом в установленный 10-дневный срок. В связи с этим администрация Анапы получила право осуществить снос сооружений.

Ранее судебные приставы неоднократно привлекали владельцев незаконных гостевых домов к административной ответственности.

Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в городе-герое планируют изъять восемь частей земельных участков и 25 гаражных боксов для строительства инфраструктуры.