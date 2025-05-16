В Новороссийске при прорыве водовода на улице Пограничной подтопило частный дом

Две аварийные бригады и пять единиц техники работают над восстановлением магистральной линии ТГВ на улице Пограничной. При прорыве водовода сегодня ночью 16 мая был подтоплен частный дом, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Волонтеры и сотрудники Водоканала помогают в уборке частного дома, который подтопило при прорыве водопровода. Проводится обследование и составляются соответствующие акты. Собственникам дома будет произведена выплата компенсации для дальнейшего восстановления поврежденного имущества»,— написал в своем Telegram-канале господин Кравченко.

По его словам, завершены работы по разрытию и демонтажу вышедшего из строя участка водовода. Коммунальщики приступили к сварочным работам по восстановлению аварийного участка трубы.

Алена Воробьева