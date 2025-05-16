В Новороссийске при прорыве водовода на улице Пограничной подтопило частный дом
Две аварийные бригады и пять единиц техники работают над восстановлением магистральной линии ТГВ на улице Пограничной. При прорыве водовода сегодня ночью 16 мая был подтоплен частный дом, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«Волонтеры и сотрудники Водоканала помогают в уборке частного дома, который подтопило при прорыве водопровода. Проводится обследование и составляются соответствующие акты. Собственникам дома будет произведена выплата компенсации для дальнейшего восстановления поврежденного имущества»,— написал в своем Telegram-канале господин Кравченко.
По его словам, завершены работы по разрытию и демонтажу вышедшего из строя участка водовода. Коммунальщики приступили к сварочным работам по восстановлению аварийного участка трубы.