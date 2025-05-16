В Новороссийске закроют проезд на улице Стартовой 19 и 20 мая

В связи с работами по асфальтированию участка ул. Стартовой в районе ГСК 19 и 20 мая проезд по улице будет закрыт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

«Дополнительно сообщаю, что маршрут 34 на время ограничения будет осуществлять движение через ул. Горького — ул. Первомайскую — ул. Фрунзе»,— уточнил господин Гавриков.

Проезд по улице будет закрыт для транспорта в период с 8:00 до 17:00. Водителей просят планировать пути объезда заранее.

Алена Воробьева