Каспийский трубопроводный консорциум вывели из-под санкций

Минфин США исключил из санкционных ограничений Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщается в генеральной лицензии OFAC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вывод из-под санкций дает американским компаниям возможность оказывать нефтесервисные услуги на территории России, включая транспортировку. КТК транспортирует нефть из Западного Казахстана через терминал в Новороссийске. Протяженность трубопровода составляет 1511 км. После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» транспортировка нефти осуществляется по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск.

Ранее Новороссийский морской торговый порт (НМТП) попал под новый пакет санкций. Вслед за ЕС санкции в отношении России приняла Швейцария, запретив операции с морским портом Новороссийска.

Алена Воробьева