В Новороссийске планируют изъять землю и гаражи для строительства инфраструктуры

В Новороссийске для размещения линейного объекта дорожно-транспортной инфраструктуры хотят изъять из частной собственности восемь частей земельных участков и 25 гаражных боксов, расположенных в ГСК-23А. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Транспортную инфраструктуру планируют разместить на участке по ул. Шоссейной от ул. Волгоградской до ул. Котанова. Сейчас власти города пытаются изъять земельные участки путем возмещения денежной компенсации в соответствии с рыночной стоимостью объектов.

Согласно проекту планировки и межевания территории, вдоль ул. Шоссейной появятся тротуары, зеленые насаждения и велосипедная дорожка. Также будет переустановлена воздушная линия газопровода и переустановлен памятник адмиралу Угрюмову.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске обновят дорожную разметку на 135 улицах. В августе 2025 года планируется провести замену и установку знаков на маршрутах движения школьников и школьных автобусов, а также обновить разметку на участках улиц, прилегающих к учебным заведениям города-героя.