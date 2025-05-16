«Новоросцемент» поставляет 3,7 тысяч тонн цемента для строительства дорог Кубани

ОАО «Новоросцемент» (входит в Группу компаний АО «Газметаллпроект») поставляет на строительство автомобильных дорог в Краснодарском крае 3,7 тыс. т продукции ежемесячно. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Отгрузка цемента в объеме 2 тыс. т производится для строительства и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Еще 1 тыс. т цемента новороссийского предприятия ежемесячно поставляется на ремонт мост на Кубани.

Также продукция предприятия поставляется для строительства автомобильной дороги Южный подъезд к Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский и для комплексного развития Новороссийского транспортного узла. В планах предприятия — завершение строительства новой технологической линии по производству цемента на сумму 8 млрд руб.

ОАО «Новоросцемент» входит в группу «Газметаллпроект». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Бенефициаром указан Лев Кветной. Руководит обществом Олег Иващенко.

Алена Воробьева