Водолазы провели более 5,5 тысяч спусков для сбора мазута в Черном море

Водолазы МЧС совершили 5 530 спусков для сбора мазута со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Обследование морского дна осуществляют с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, они проверили более 7,4 тыс. кв. м дна акватории. Сводные группы водолазов собрали 381 т нефтепродуктов в 7620 мешках.

На территории Краснодарского края обследовали 325 км береговой линии от Архипо-Осиповки до Кабардинки, от косы Чушка до поселка Мысхако и от урочища Кучугуры до села Ачуево. С побережья Кубани собрали 161,4 тыс. т загрязненного песка.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе до конца года не будут взимать туристический налог на фоне экологической ЧС. Это мера поддержки объектов курортной сферы и дополнительный стимул для туристов, подчеркнули в администрации курорта.