В Новороссийске устраняют последствия аварии на магистральном водоводе

Утечка на магистральном водоводе в Новороссийске произошла сегодня ночью 16 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня в 3:30 произошла утечка на магистральном водоводе по улице Пограничной. Выехал на место аварии. Аварийными бригадами Водоканала ведутся восстановительные работы. Утренняя подача воды будет осуществляться в штатном режиме. В течение дня организуем подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей»,— написал господин Кравченко.

В связи с аварийными работами по устранению утечки на водоводе подача воды жителям Новороссийска будет осуществляться 16 мая в период с 06:00 до 09:00. Аварийные работы продлятся ориентировочно до 17:00.

Алена Воробьева