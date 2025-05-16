В Новороссийске из-за аварии на водоводе ограничат подачу воды вечером 16 мая

Жителей Новороссийск предупредили о временном ограничении подачи воды в вечернее время из-за работ по устранению утечки на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

«В связи с проведением работ по устранению утечки на водоводе первой очереди ТГВ по улице Пограничной, 16 мая вечерняя подача воды населению Новороссийска будет ограничена в зоны водоснабжения: № 7, 8, 3а, 6, 29, 14, 13, 9, 22 и часть зоны № 21»,— говорится в сообщении.

Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено. Ранее при прорыве водовода на улице Пограничной в Новороссийске подтопило частный дом.

Алена Воробьева