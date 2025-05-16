Суд взыскал в казну с бывших топ-менеджеров «Газпрома» несколько предприятий

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о выводе из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб, следует из карточки дела. Иск был подан к нескольким юридическим и физическим лицам. Среди них гендиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В указанную в иске сумму входит 100% акций и доли в уставном капитале 25 дочек «Газпрома». Также предполагается арест всего движимого и недвижимого имущества ответчиков. Фигурантами дела являются 14 человек.

Согласно материалам дела, ответчики с 2011 года заключали контракты с подконтрольными предприятиями, пользуясь служебным положением, и выводили средства за рубеж. Часть из них фигуранты потратили на приобретение бизнеса и недвижимости, в том числе в России. Позже имущество переоформлялось на родственников или выводилось в офшоры.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Все, что им "Газпром" принес».

Екатерина Отрашкевич