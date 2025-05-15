Главные новости за 15 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела о государственной измене в отношении двух жителей Севастополя. Задержанные подозреваются в сборе информации и подготовке диверсий против российской армии по заданию СБУ.

По итогам первого квартала 2025 года объем качественных складских площадей в Краснодарском крае достиг 1,5 млн кв. м, при этом уровень вакантности остается минимальным — 1,3%.

Власти Анапы приостановили взимание туристического налога до конца 2025 года, поддержав инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Решение связано с необходимостью устранения последствий экологической катастрофы — разлива нефтепродуктов после аварии танкеров в Керченском проливе.

ОАО «Новоросцемент» завершит строительство новой технологической линии по производству цемента на территории завода Первомайский в 2025 году. Сумма инвестиций в проект составляет 8 млрд руб.

Застройщик курортного комплекса «Волна Резорт энд СПА» в Сочи (бывший санаторий «Весна») заключил соглашение с государством, урегулировав судебный спор.

Грузооборот морского порта Новороссийск в январе—апреле 2025 года составил 53,1 млн т, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Крыма Сергей Аксенов намерен представить на федеральном уровне инициативу, направленную на ужесточение миграционного законодательства.

Власти Швейцарии расширили санкционные меры в отношении России, запретив национальному бизнесу осуществление операций с шестью российскими аэропортами и пятью морскими портами.

Минфин США утвердил на постоянной основе исключение из санкционных ограничений, разрешающее американским компаниям оказывать нефтесервисные услуги «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) и «Тенгизшевройлу».