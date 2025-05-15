Порт Новороссийска попал под санкции Швейцарии

Власти Швейцарии расширили санкционные меры в отношении России, запретив национальному бизнесу осуществление операций с шестью российскими аэропортами и пятью морскими портами. Как указано в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), мера принята в соответствии с санкционной политикой Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Среди воздушных гаваней, попавших под ограничения, значатся московские аэропорты Внуково и Жуковский, а также региональные объекты в Перми, Пскове и других городах. В санкционный перечень морской инфраструктуры включены порты, расположенные в Астрахани, Махачкале, Новороссийске, Приморске и Усть-Луге.

Вячеслав Рыжков