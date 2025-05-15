Глава Крыма предложил ужесточить трудовую миграционную политику

Глава Крыма Сергей Аксенов намерен представить на федеральном уровне инициативу, направленную на ужесточение миграционного законодательства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув необходимость усиления государственного контроля над трудовой миграцией и ограничения ряда прав для иностранных работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Аксенова, подготовка соответствующих нормативных документов уже поручена, после чего они будут направлены на рассмотрение в Государственную думу. В числе предлагаемых мер — запрет на въезд в страну членов семей трудовых мигрантов, а также исключение возможности получения гражданства на основании трудовой визы. «Приехали – поработали – спасибо – до свидания», – написал глава Крыма.

Отдельный акцент в заявлении сделан на необходимости предотвращения формирования этнических анклавов. А в случае нарушения законодательства иностранцами, считает Сергей Аксенов, единственной мерой должно стать выдворение за пределы страны.

Он также отметил, что подобные меры не следует воспринимать как проявление дискриминации по национальному или религиозному признаку. Речь, подчеркнул он, идет о вопросах национальной безопасности.

Вячеслав Рыжков