Застройщик «Волна Резорт энд СПА» в Сочи сохранил права после урегулирования спора

Застройщик курортного комплекса «Волна Резорт энд СПА» в Сочи (бывший санаторий «Весна») заключил соглашение с государством, урегулировав судебный спор. Договоренность, утвержденная судом, позволит сохранить права дольщиков и завершить строительство объекта, который продолжит функционировать как современный гостиничный комплекс, сообщает пресс-служба девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск, инициированный в 2023 году, был связан с нарушениями природоохранного и земельного законодательства за 1960–2010 годы. По итогам урегулирования комплекс остался во владении приобретателя, купившего объект в 2020 году.

«Этот шаг важен для всех предпринимателей, готовых инвестировать в обновление туристической инфраструктуры России»,— отметила владелец компании-застройщика Юлия Хлуднева.

В качестве компенсации затрат государства застройщик взял на себя обязательство возвести современную школу на 800 учащихся на ул. Яна Фабрициуса. Образовательное учреждение будет построено за счет собственных средств компании в районе, выбранном совместно с администрацией Сочи, где существует потребность в новых учебных местах.

Проект школы разрабатывается с привлечением ведущих специалистов в сфере образования, включая экспертов Института образования НИУ ВШЭ. Здание оборудуют современной инфраструктурой для комфортного обучения. Планируемый срок завершения строительства — 2028 год.

Реализация проектов гостиничного комплекса и школы осуществляется при поддержке Сбербанка России.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что апелляционная инстанция подтвердила решение Адлерского суда Сочи об изъятии 115 объектов недвижимости в пользу государства, включая апарт-отель «Волна Резорт энд СПА», пляж и другие объекты общей площадью около 23 тыс. кв. м на территории более 12 га. Собственников также обязали выплатить компенсацию за экологический ущерб в размере 14 млрд руб., а общая сумма требований составляла около 28 млрд руб.

Анна Гречко